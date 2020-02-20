Шипулин — о дисквалификации Устюгова: я на стороне Евгения

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского биатлониста Евгения Устюгова, которого Международный союз биатлонистов обвинил в нарушении антидопинговых правил.
«Если смотреть с юридической точки зрения, обвинения в его адрес основаны только на показаниях Родченкова и той базы. Прошло уже шесть лет после Олимпийских игр. Я недавно разговаривал с Устюговым и с теми людьми, которые вникают в это дело. Стопроцентных оснований для обвинений его в употреблении допинга нет. Пробы были все отрицательные. Теперь фабрикуют новые обвинения. Это неправильно.
Я поддерживаю адвокатов, юристов Евгения Устюгова. То, что они подали суд (в гражданский суд Австрии), где должны пройти общественные слушания, — это тоже очень важно. Чтобы люди видели, на основании чего складываются такие обвинения. Вся эта история очень сильно мутная. Я на стороне Евгения. Он мне чуть ли не клялся, что ничего подобного не было. Все пробы чисты. Ни разу его не уличили в употреблении допинга. Создаётся прецедент, когда любого спортсмена на основании показаний одного человека, который уехал за границу, могут обвинить в употреблении допинга. Это неправильно. Надеюсь, что суд вынесет правильное решение. И предъявленные нашей стороной документы и доказательства будут рассмотрены в правильном русле», – цитирует Шипулина «Комсомольская правда».
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