Е. Устюгов: просто бесит, что у всех сложилось впечатление, будто я виновен

Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что считает обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил мифическими. Он намерен отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее из-за допинга биатлонист был лишён золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
«Просто бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен, какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель — мифические файлы. Ни того, ни другого мне даже не показали. Видимо, потому что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично, и это при том, что я двукратный олимпийский чемпион и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной пробы, я сдавал десятки тестов, и большинство из них — за рубежом.
Буду подавать апелляцию в CAS. Юристы этим уже занимаются", — приводит слова Устюгова ТАСС.
- 18 февраля 2020
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