Рёйселанд: Йоханнес Бё заставил меня поволноваться

Норвежская биатлонистка Мартё Рёйселанд прокомментировала завоевание золота чемпионата мира в Антхольце в супермиксте. Она выступала вместе с Йоханнесом Бё.



«Конечно, Йоханнес заставил меня поволноваться, когда на „стойке“ у него остался один патрон на одну мишень. Но он справился, и дальше всё пошло идеально! В перерыве я отдышалась, немного побегала, ничего особенного! Время по ходу гонки летит очень быстро, некогда строить планы или менять тактику, нужно просто выходить на трассу и продолжать бороться», — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Серебряными призёрами стали немцы, бронза досталась французам. Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев продемонстрировали седьмой результат. Чемпионат мира завершится 23 февраля.