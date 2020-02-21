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Рёйселанд: Йоханнес Бё заставил меня поволноваться

Рёйселанд: Йоханнес Бё заставил меня поволноваться
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежская биатлонистка Мартё Рёйселанд прокомментировала завоевание золота чемпионата мира в Антхольце в супермиксте. Она выступала вместе с Йоханнесом Бё.

«Конечно, Йоханнес заставил меня поволноваться, когда на „стойке“ у него остался один патрон на одну мишень. Но он справился, и дальше всё пошло идеально! В перерыве я отдышалась, немного побегала, ничего особенного! Время по ходу гонки летит очень быстро, некогда строить планы или менять тактику, нужно просто выходить на трассу и продолжать бороться», — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Серебряными призёрами стали немцы, бронза досталась французам. Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев продемонстрировали седьмой результат. Чемпионат мира завершится 23 февраля.

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