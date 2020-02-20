России указали её место в мировом биатлоне. С «акулами» она тягаться не в состоянии

После яркого всплеска от Александра Логинова в начале чемпионата мира по биатлону в Антхольце наша команда вернулась на давно изученные позиции. Вот и в супермиксте у россиян ничего не получилось. Матвей Елисеев вытащил команду на седьмое место, а Лариса Куклина вновь завалила стрельбу – в который уже раз на этом чемпионате мира. Сборной России просто указали её место в биатлоне.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв не захотел признавать ошибок в формировании состава на эту гонку, но зато согласился, что наш биатлон не входит в элиту на данный момент и не может соревноваться с настоящими «акулами». Перед оставшимися гонками чемпионата мира болельщикам должно быть очень тревожно. Либо уже безразлично.

Россия снова беспомощна на чемпионате мира по биатлону. Да сколько можно? Куклина и Елисеев проиграли минуту Норвегии в самой быстрой гонке. Когда же это кончится?

— Владимир Петрович, по составу на супермикст изначально было много вопросов. Теперь их ещё больше.

— А какой вы вообще хотели состав?



— Логинов и Юрлова. В принципе Елисеев был хорошим вариантом, а вот по Куклиной разве у вас не было сомнений?

— Возможно, Логинов и Юрлова могли бы пробежать эту гонку. Но это выбор тренеров. На данный момент мы поддержали их позицию. Надо было стрелять без штрафа, и всё было бы нормально.



— Но ведь Куклина весь чемпионат плохо стреляет.

— Мы всё равно надеялись на её качественную стрельбу. По сезону-то она стреляла хорошо. Вся стрельба Ларисы тут – не её. А кого ставить было вместе неё?



— Юрлову, Миронову.

— Но это же вы говорите, а есть тренерский штаб.



— За кем было окончательное решение по Куклиной?

— Тренерским штабом.



— Вы одобрили этот выбор?

— Куклина – самый надёжный стрелок из тех, что есть на чемпионате мира в составе сборной России. Но что я могу поделать, если она не попадает тут? Вообще вопросов много.

У российских биатлонистов на стрельбе опять дрожали руки. Результат закономерен Куклина и Елисеев не удивили. Выступили так, как и во всех гонках — плохо.

— У того же Матвея было семь промахов в гонке преследования. Его состояние не вызывает опасений перед классической эстафетой?

— Мы не сомневались в Матвее даже после провальной гонки преследования. Всегда рассчитывали на него как на эстафетного бойца. Сегодня он справился вполне нормально. Посмотрите, немцы выиграли медаль за счёт быстрой и точной стрельбы. Не надо тут ничего выдумывать. Надо работать нормально на рубеже. Матвей работал долго на стрельбище. Елисееву надо было обрести уверенность перед классической эстафете.



— Как расцените результат сегодня?

— Мы сегодня боролись с настоящими «акулами» мирового биатлона. Седьмое место – это место России сейчас. Это наше место на данный момент. Будем работать.



— Кандидатура Гараничева не рассматривается на эстафету?

— Пока не планируется.