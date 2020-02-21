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Ярошенко: Халили готов к эстафете на чемпионате мира

Ярошенко: Халили готов к эстафете на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко уверен, что Карим Халили сможет успешно проявить себя в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия).

«Халили готов к эстафете, и я надеюсь, что он достойно проведёт свой этап. Когда спортсмен готовится к крупному старту, а Халили готовился к взрослому ЧМ, он проводит определённую работу. И если потом начнутся разговоры, мол, это дебют, первый старт для него, это будет плохая отговорка.

Если говорить о шансах нашей мужской команды на медали, то они очень высокие. Объективно фавориты французы и норвежцы. Третье место делят Россия и Германия. Да, есть шведы и в меньшей степени — итальянцы. Поэтому если мы избежим провала, то будем на подиуме", — приводят слова Ярошенко «Известия».

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

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