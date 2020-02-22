Губерниев сообщил про обыски Логинова и других российских биатлонистов на ЧМ в Антхольце

Российский комментатор Дмитрий Губерниев проинформировал, что полиция проводит обыски в отеле, где проживают биатлонисты сборной России.

«Срочно! Обыски в отеле наших биатлонистов. Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждём развития событий», — написал Губерниев в «Телеграме».

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. На текущий момент в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.