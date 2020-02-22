Поклонская: обыски в сборной России — это невиданные хамство и безобразие

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская отреагировала на скандал с обысками в отеле российской сборной на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Это невиданные хамство и безобразие! Итальянская полиция в 6 утра врывается в номера наших биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича: открывают двери своим ключом, проводят обыски, забирают у них технику… И всё это происходит накануне гонки чемпионата мира по биатлону», — написала Поклонская в своём телеграм-канале.



Ранее стало известно, что в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.



Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.