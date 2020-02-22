Шведка Эберг, провалившая эстафету на чемпионате мира, расплакалась после финиша

Шведская биатлонистка Ханна Эберг не смогла сдержать слёз после финиша женской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце. Она провалила заключительный этап гонки. Шведка, имевшая все шансы принести своей команде победу, допустила четыре промаха на «стойке» и была вынуждена бежать штрафной круг. В итоге шведская сборная лишилась шансов на медали и завершила гонку на пятом месте. Эберг утешали биатлонистки из Норвегии.

Соревнования выиграла сборная Норвегии. Норвежки в итоге пробежали штрафной круг, но всё равно сумели добиться победы, опередив ближайшего конкурента на 10,7 секунды. Второе место заняла сборная Германии, допустив 9 промахов. Бронзовые медали достались украинской команде, совершившей 8 промахов.

Сборная России показала 8-й результат. Россиянки в итоге проиграли норвежкам более 1 минуты. У российской команды — один штрафной круг и 11 промахов.