Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская эстафета 4x7,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.

Сборная России получила 4-й стартовый номер. За команду выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Первыми на старт выйдут норвежские биатлонисты — Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Второй номер получила сборная Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе), третий — команда Германии (Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля.11

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020