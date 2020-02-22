Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская эстафета 4x7,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.



Сборная России получила 4-й стартовый номер. За команду выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Первыми на старт выйдут норвежские биатлонисты — Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Второй номер получила сборная Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе), третий — команда Германии (Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля.11