Фуркад едва не врезался в ограждения во время передачи эстафеты на ЧМ по биатлону
В эти минуты в Антхольце на чемпионате мира по биатлону проходит мужская эстафета. Во время первой передачи эстафеты произошёл неприятный инцидент. Французский биатлонист Мартен Фуркад после контакта едва не врезался в заграждения на стадионе.
Французы практически одновременно передали эстафету с немцами. Фуркад устремился вперёд, но ему помешали француз Эмильен Жаклен и немец Эрик Лессер, которые допустили контакт друг с другом.
В результате всё обошлось, Фуркад потерял лишь темп и несколько секунд, избежав столкновения с ограждением, которое могло привести к травме.
Российская сборная передала эстафету на первой смене лишь 17-й.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию мужской эстафеты чемпионата мира.
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