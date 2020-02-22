Фуркад едва не врезался в ограждения во время передачи эстафеты на ЧМ по биатлону

В эти минуты в Антхольце на чемпионате мира по биатлону проходит мужская эстафета. Во время первой передачи эстафеты произошёл неприятный инцидент. Французский биатлонист Мартен Фуркад после контакта едва не врезался в заграждения на стадионе.

Французы практически одновременно передали эстафету с немцами. Фуркад устремился вперёд, но ему помешали француз Эмильен Жаклен и немец Эрик Лессер, которые допустили контакт друг с другом.

В результате всё обошлось, Фуркад потерял лишь темп и несколько секунд, избежав столкновения с ограждением, которое могло привести к травме.

Российская сборная передала эстафету на первой смене лишь 17-й.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию мужской эстафеты чемпионата мира.