Логинов: сейчас я должен быть рядом с женой. Может, увижусь с ней раньше, в ущерб спорту

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после обыска в его гостиничном номере накануне эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Что бы ни пытались они сделать, на мою форму это никак не повлияет. Грустно, что это влияет на жену, она будет сильнее переживать из-за всего этого.
Больная тема для меня – телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить. Альтернативных способов связаться с ней у меня нет. Понятно, что сейчас буду просить у кого-то телефон, чтобы дозвониться. Может быть, увижу её чуть раньше. Может быть, даже в ущерб спорту. Понимаю, что сейчас должен быть рядом с ней», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.
- 22 февраля 2020
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