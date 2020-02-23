Шипулин: Логинов морально выхолощен, у него начались проблемы со здоровьем

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ситуацию со снятием Александра Логинова с заключительной гонки чемпионата мира в Антхольце – масс-старта.

Накануне Логинова рано утром разбудила полиция и обыскала его номер и машину. Причиной стала проблема с аккредитацией тренера спортсмена Александра Касперовича. После эстафеты полиция снова пришла к спортсмену, на этот раз поздно вечером, чтобы подписать протокол.

«Ситуация очень печальная. То, что происходило вчера в расположении нашей команды, выбивает из колеи. Объяснимо отсутствие Логинова, который вчера с пяти утра был на ногах, весь на нервах, скакало давление, не мог нормально питаться. Всё это продолжалось до часа ночи. При этом он бежал эстафету в этот же день. Я вчера с ним очень много общался на эту тему и убеждал его в том, что стоит пробежать. Но Саша просто морально выхолощен, и на этом фоне у него начались проблемы со здоровьем. Поэтому он принял вполне разумное решение пропустить сегодняшнюю гонку. Хотя жаль терять лидера.

Я был сам в такой ситуации, когда полиция вот так бездоказательно приезжает. Вчера изъяли личный телефон, на котором хранились фотографии и контакты близких, ноутбук. Это, конечно, печально. И я думаю, что полиция не совсем правильно себя повела. Это прецедент — мы можем тоже сейчас на сборную Норвегии, Украины или Германии написать заявление, что мы видели применение допинга в их отеле, и будет не очень правильно, если к ним после этого накануне соревнований приедут сотрудники полиции с обыском", — сказал Шипулин в эфире Первого канала.