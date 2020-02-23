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Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности

Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Лидер сборной России Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров со ссылкой на личного тренера биатлониста Александра Касперовича.

Причиной такого решения спортсмена является психологическая неготовность. В то же время Логинов подтвердил намерение завершить сезон — Александр отправится на оставшиеся этапы Кубка мира.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.

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