Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности

Лидер сборной России Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров со ссылкой на личного тренера биатлониста Александра Касперовича.
Причиной такого решения спортсмена является психологическая неготовность. В то же время Логинов подтвердил намерение завершить сезон — Александр отправится на оставшиеся этапы Кубка мира.
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.
Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.
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