Гараничев: что происходит в сборной, можно быстрее узнать из интернета, чем из команды

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о ситуации с его участием в эстафете на чемпионате мира.

Накануне гонки главный тренер сборной Анатолий Хованцев и президент СБР Владимир Драчёв в телевизионном эфире заявили, что Гараничев в эстафете не бежит, хотя изначально тренерский штаб рассматривал биатлониста на второй этап. В итоге Евгений бежал на первом.

«Дело в том, что сам я во время соревнований не захожу в интернет, не читаю никакие новости, родители мне тоже обычно не звонят. Поэтому вообще был не в курсе происходящего. С опозданием узнал, что Владимир Петрович дал интервью, а после него Анатолий Николаевич тоже сделал заявление, что я не бегу эстафету. Когда я услышал, что Драчёв вообще не рассматривает мою кандидатуру в качестве участника гонки, то, честно говоря, несколько опешил.

Мне ведь было сказано тренерами, что я бегу второй этап, я настраивался на него. А тут вдруг шквал звонков — от родителей, сестры, знакомых. И что я им должен был говорить, если президент федерации в прямом эфире уже всё изложил? Естественно, сам полез в интернет, чтобы хоть как-то попытаться понять, что происходит. Смешно получается: как и что происходит в нашей команде, можно быстрее узнать из интернета, чем из самой команды.

Когда было сказано продолжать готовиться, речь шла всё о том же втором этапе. А на вечернем собрании команды нам зачитали состав, где я уже стоял первым. Белозёров даже потом ко мне в комнату зашёл — извиниться, объяснить, что не по его вине произошла такая путаница. Для меня в принципе это было не слишком важно — я бегал в эстафетах и первые этапы, и вторые, и все прочие. Но сама ситуация вновь немного выбила из равновесия. Почему у нас постоянно такая несогласованность? Почему главный тренер и президент федерации говорят одно, а старший тренер, получается, вынужден постоянно кого-то отстаивать? Они что, не общаются между собой? Тем, кто находится внутри команды, это на самом деле не нравится сильнее всего», — приводит слова Гараничева RT.