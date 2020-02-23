Гараничев: что происходит в сборной, можно быстрее узнать из интернета, чем из команды

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о ситуации с его участием в эстафете на чемпионате мира.
Накануне гонки главный тренер сборной Анатолий Хованцев и президент СБР Владимир Драчёв в телевизионном эфире заявили, что Гараничев в эстафете не бежит, хотя изначально тренерский штаб рассматривал биатлониста на второй этап. В итоге Евгений бежал на первом.
«Дело в том, что сам я во время соревнований не захожу в интернет, не читаю никакие новости, родители мне тоже обычно не звонят. Поэтому вообще был не в курсе происходящего. С опозданием узнал, что Владимир Петрович дал интервью, а после него Анатолий Николаевич тоже сделал заявление, что я не бегу эстафету. Когда я услышал, что Драчёв вообще не рассматривает мою кандидатуру в качестве участника гонки, то, честно говоря, несколько опешил.
Мне ведь было сказано тренерами, что я бегу второй этап, я настраивался на него. А тут вдруг шквал звонков — от родителей, сестры, знакомых. И что я им должен был говорить, если президент федерации в прямом эфире уже всё изложил? Естественно, сам полез в интернет, чтобы хоть как-то попытаться понять, что происходит. Смешно получается: как и что происходит в нашей команде, можно быстрее узнать из интернета, чем из самой команды.
Когда было сказано продолжать готовиться, речь шла всё о том же втором этапе. А на вечернем собрании команды нам зачитали состав, где я уже стоял первым. Белозёров даже потом ко мне в комнату зашёл — извиниться, объяснить, что не по его вине произошла такая путаница. Для меня в принципе это было не слишком важно — я бегал в эстафетах и первые этапы, и вторые, и все прочие. Но сама ситуация вновь немного выбила из равновесия. Почему у нас постоянно такая несогласованность? Почему главный тренер и президент федерации говорят одно, а старший тренер, получается, вынужден постоянно кого-то отстаивать? Они что, не общаются между собой? Тем, кто находится внутри команды, это на самом деле не нравится сильнее всего», — приводит слова Гараничева RT.
- 23 февраля 2020
-
22:18
-
22:06
-
21:22
-
21:02
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
19:53
-
19:24
-
19:14
-
18:41
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
18:03
-
17:57
-
17:43
-
17:41
-
17:23
-
17:23
-
17:14
-
16:51
-
16:39
-
15:31
-
15:12
-
15:00
-
14:12
-
14:05
-
13:14
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:03
-
11:12