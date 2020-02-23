Касперович опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против него и Логинова

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова российский специалист Александр Касперович опроверг информацию об открытии уголовного дела против него и его подопечного.

«Не открыто ничего, как дело может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем? Всё, что связано с допингом и запрещёнными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено. Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли они право изъять наши личные вещи – компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», – цитирует Касперовича РИА «Новости».

Напомним, 22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия), в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошли обыски на предмет наличия запрещённых лекарств и препаратов.

Уголовные дела Логинова и Касперовича – стандартная практика для Италии