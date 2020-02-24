Президент IBU: такие сильные спортсмены, как Логинов, нужны биатлону

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал выступление российской сборной на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Это был фантастический турнир. Здорово, что так много сборных выиграли медали. В этом кроется сила биатлона, что так много стран, целых десять, способны завоевывать медали. Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, это отличный результат для любой команды.



Знаю, что Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», – приводит слова Далина РИА «Новости».