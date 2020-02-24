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Тихонов: если IBU не имеет отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите!

Тихонов: если IBU не имеет отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите!
Биатлон 0

Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал скандальную ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым и его личным тренером Александром Касперовичем. Утром перед эстафетой на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) в их гостиничных номерах итальянская полиция провела обыски на предмет наличия запрещённых лекарств и препаратов.

«Случившееся в Логиновым в Италии – вина исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) и президента Далина. Такое впечатление, что в IBU нет президента. Далин – никакой президент, на следующий конгресс он может не ехать. Чемпионат мира – это великий праздник, которого ждет весь мир. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник. Далину я больше руки никогда не подам», – приводит слова Тихонова РИА «Новости».

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