Й. Бё отреагировал на достижение Рёйселанд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен.
«Я старался быть хорошим спортсменом и был очень сосредоточен. Я не спешил со стрельбой лёжа — важно было начать гонку спокойно, без промахов. Мне повезло — с третьего рубежа я работал на огневых без соперников, поэтому не было спешки — я отдышался, выдержал паузу и стрелял в своём темпе. Да, перед решающей стрельбой я решил перестраховаться и немного ускорился на трассе, чтобы иметь задел в случае промаха.
Я очень ждал этот чемпионат мира и хотел выступить не хуже, чем в прошлом году. В Эстерсунде у меня были 4 золотые медали, здесь — 3, но я всё равно доволен результатами!» — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.
Йоханнес также оценил выступление соотечественницы Марте Рёйселанд, которая завоевала медали во всех гонках чемпионата мира.
«Конечно, чтобы повторить достижение Марте, нужно иметь сильную команду — и женскую её часть, и мужскую. Ведь помимо личных гонок в программе присутствуют также две смешанные эстафеты. Что действительно поражает, так то, что именно Марте сыграла ключевую роль во всех трёх эстафетах чемпионата мира, именно она привела нас на пьедестал в этих гонках! Я из личного опыта знаю, как сложно бороться за победу от гонки к гонке, поэтому очень впечатлён её медалями!» — сказал Бё.
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