Й. Бё: Рёйселанд станет первой, кому удастся завоевать семь медалей на одном ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё предположил, что его соотечественнице Марте Рёйселанд удастся завоевать медали во всех гонках чемпионата мира в Антхольце. На счету Марте золото в спринте, смешанной эстафете и супермиксте, а также бронза в гонке преследования и индивидуальной гонке.

«Думаю, Марте станет первой, кому удастся завоевать семь медалей на одном чемпионате мира. Она очень решительна. На лыжне и в стрельбе она выкладывается по полной. Она очень сильно мотивирует меня. Я очень рад, что выступил вместе с Марте в супермиксте. Я знал, что мы достаточно хороши, чтобы выиграть золото», — приводит слова Бё NRK.

Завтра, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдут эстафеты, 23-го — масс-старты.