Цветков: Логинов выигрывает медали, а все говорят, что это заслуга команды

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия), который проходил с 13 по 23 февраля. В активе российской сборной золотая и бронзовая медали, завоёванные Александром Логиновым.

«Последняя биатлонная гонка, которую я смотрел, по-моему, была на этапе Кубка мира в Хохфильцене. За результатами чемпионата мира, конечно, следил, только сами гонки по телевизору не смотрел. С Саней Логиновым общаемся — его поздравлял. Что могу сказать? Александр выигрывает медали, а все радуются, заслуга команды, говорят.



При этом, конечно, нельзя сказать, что сборная провалила этот чемпионат. Мужская команда выступила в целом неплохо. Я на чемпионатах мира, кажется, даже в топ-20 не заезжал, если не считать золото в эстафете, но это отдельная история», – приводит слова Цветкова Sport24.