Крюков — о Логинове: наверное, психологически слабоват он

Олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал решение российского биатлониста Александра Логинова отказаться от выступления в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце из-за психологической неготовности.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

«Наверное, психологически слабоват он, раз такими движениями его могут легко вывести из себя. Против него даже специально могут применять эти приёмы, зная, что он так на них реагирует.



Не скажу, что эта ситуация должна была его психологически завести, просто ты должен уметь ставить заслонку, чтобы не тратить на это свой ресурс. Да, пришли, обыскали полицейские. Ты потратил время, но потом ты вышел тренироваться и дальше на старт. А он, видимо, вложил душу, потратил эмоции и выработал ресурс, который нужно тратить во время гонки», – приводит слова Крюкова РИА «Новости».

Иностранные комментаторы в прямом эфире говорили, что Логинов выступает под допингом