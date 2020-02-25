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Бабиков: надеюсь, по мне в ближайшее время будут приняты решения

Бабиков: надеюсь, по мне в ближайшее время будут приняты решения
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков рассказал о ближайших планах. Он не вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) завтра, 26 февраля. В отборочных спринтах Бабиков занял третье и седьмое места.

«Надеюсь, что по мне в ближайшее время будут приняты какие-то решения. Может быть, это моё воображение просто даёт повод так думать. Планирую вернуться в свои наилучшие кондиции, а где это позволит оказаться, покажет время», — приводит слова Бабикова РИА «Новости».

Антон не выступал в Кубке мира с первого этапа, который прошёл в Эстерсунде (Швеция). Там Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.

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