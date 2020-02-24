Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Союз биатлонистов России утвердил состав сборной для участия в чемпионате Европы, который пройдёт с 26 февраля по 1 марта в Минске (Беларусь), сообщает официальный сайт СБР.



Состав сборной России. Мужчины

Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.



Женщины

Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы должен был состояться в Отепя (Эстония), однако соревнования перенесли в Минск в связи с нехваткой снега. В программу чемпионата Европы вошли суперспринт, смешанная эстафета, супермикст, спринт и гонка преследования.

На прошедшем в Антхольце (Италия) чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала две медали — золото и бронзу.