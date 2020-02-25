Куракин: я двумя руками за перемены. Норицын — хороший тренер, но уж больно мягкий

Заслуженный тренер России Александр Куракин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в женской сборной России по биатлону после выступления на чемпионате мира.

«Я двумя руками за перемены. Норицын — хороший тренер, но уж больно мягкий, нерешительный. Спортсменкам надо было пахать, а он не вёл в отношении подопечных жёсткой политики. Лояльное отношение к биатлонисткам в итоге сыграло с ним злую шутку.



Мне кажется, что Резцову надо было «наигрывать» с первого дня чемпионата. Старых явно не блещет, а Юрловой будет чрезвычайно сложно сохранять боевые кондиции ещё два года. Нужно сейчас беспокоиться о тех спортсменках, которым придётся защищать честь страны в Китае. Было необходимо дать Резцовой возможность стартовать.



Можно было бы подтянуть Ульяну Кайшеву – она точно не испортила бы общей картины. Не будем забывать, что на будущий год может вернуться из декрета в строй Татьяна Акимова. Если верить Норицыну, Светлана Миронова потеряла в весе три килограмма, и из-за этого у неё ухудшился ход. Ребята, о чём вы? В вашем распоряжении есть биохимик, специальный аналитический центр, а вы не можете разобраться в причинах, почему спортсменка не бежит уже почти три месяца», – приводит слова Куракина «Команда России».