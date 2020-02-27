Украинский биатлонист — о трассе на ЧЕ: всё буграми, криво-косо. Спасибо, что не асфальт
Украинский биатлонист Артём Прима прокомментировал выступление в суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах. Он занял 23-е место.
«В первую очередь самочувствие плохое было. Скорее всего, не был готов к такому быстрому старту. Сам я сейчас такой медленноватый, и самочувствие ещё не очень хорошее – в первую очередь в этом причина. И усталость есть после чемпионата мира, стартуем с дороги, и, второе, не совсем успел восстановиться. Тоже в этом что-то есть.
По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, всё буграми, криво-косо. Спасибо и за то, что не на асфальте бежим", — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.
Победителем гонки стал белорус Сергей Бочарников.
Бочарников выиграл суперспринт на чемпионате Европы по биатлону, Халили — седьмой
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