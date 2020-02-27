Кугаевский — о ситуации с Норицыным: выглядит, как позорное увольнение Хованцева в 2011-м

Заслуженный тренер России Максим Кугаевский прокомментировал слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о грядущем уходе из женской сборной России старшего тренера Виталия Норицына. Драчёв сказал: «Нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона».
«Все скороспелые интервью в прессе делаются для того, чтобы показать своё участие в золотой медали Саши и откреститься от неубедительного выступления всех остальных спортсменов. Я – тренер с 30-летним стажем. Хотел бы выслушать отчёт тренеров в Хантах и понять, почему так получилось. А то увольнение Виталия Норицина из женской сборной выглядит, как позорное увольнение Анатолия Хованцева на чемпионате мира в 2011 году», — приводит слова Кугаевского «Спорт день за днём».
На чемпионате мира в Антхольце женская сборная России не завоевала ни одной медали.
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