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Губерниев отреагировал на слова тренера сборной России о перепутанных этапах в эстафете

Губерниев отреагировал на слова тренера сборной России о перепутанных этапах в эстафете
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозёрова, который сообщил, что Анатолий Хованцев перепутал этапы Матвея Елисеева и Евгения Гараничева заявляя их на эстафетную гонку чемпионата мира.

«Гараничева перепутали с Елисеевым на первом/втором этапах биатлонной эстафеты на ЧМ? Мнение Белозёрова, хотя Хованцев изначально говорил лично мне про такую расстановку: Гараничев — Елисеев — Поршнев — Логинов!

Вспоминаю лыжную эстафету на Олимпиаде-2006. Тогда гении ФЛГР перепутали на стартовых этапах Баранову с Куркиной, но команда выиграла, победителей не судят. А мы потом говорили про тренерский гений и чутьё людей, которые и протесты подавали по-русски, на клочках бумаги! Иные и сейчас работают в лыжах!» — написал Губрениев в своём телеграм-канале.

Напомним, победителями эстафетной гонки чемпионата мира стала сборной Франции. Россия финишировала четвёртой.

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