Пидручный: я дышал белорусу в спину, он и мандражнул на «стойке»

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы в Раубичах в смешанной эстафете. За команду Украины также выступали Валентина Семеренко, Юлия Джима и Артём Прима.
«Чувствовал себя боеспособным, бежалось неплохо. Трасса, конечно, была в ужасном состоянии, и чётко проанализировать, как себя чувствуешь, в таких условиях сложно.
На первой половине круга мы с Бочарниковым шли вместе, но потом у него было небольшое преимущество. И он достаточно сильно второй круг прошёл, догнать его было непросто. Перед стрельбой не было смысла его обходить. В эстафете всё решается на огневом рубеже. Возможно, даже потому, что я был позади и дышал ему в спину, белорус и мандражнул немного на „стойке“, — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.
Дмитрий сообщил, что это была его последняя гонка на чемпионате Европы.
«Да, это последняя гонка. Завтра поеду домой на несколько дней и позже присоединюсь к команде перед Нове-Место», — сказал биатлонист.
Сборная России в смешанной эстафете завоевала серебро.
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