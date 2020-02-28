Драчёв отреагировал на медаль сборной России в смешанной эстафете на ЧЕ

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал завоевание сборной России серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). За команду России выступали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.



«Достойное выступление нашей команды на чемпионате Европы! Второе место в смешанной эстафете! Минск радует нас медалями!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».



Золото в смешанной эстафете выиграли украинцы, бронза досталась норвежцам. Вчера, 27 февраля, в Раубичах также состоялся супермикст. Россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов заняли шестое место.

29 февраля на чемпионате Европы в Раубичах состоятся спринтерские гонки.