Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв отреагировал на медаль сборной России в смешанной эстафете на ЧЕ

Драчёв отреагировал на медаль сборной России в смешанной эстафете на ЧЕ
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал завоевание сборной России серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). За команду России выступали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

«Достойное выступление нашей команды на чемпионате Европы! Второе место в смешанной эстафете! Минск радует нас медалями!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Золото в смешанной эстафете выиграли украинцы, бронза досталась норвежцам. Вчера, 27 февраля, в Раубичах также состоялся супермикст. Россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов заняли шестое место.

29 февраля на чемпионате Европы в Раубичах состоятся спринтерские гонки.

Драчёв прокомментировал слова тренера Логинова об иске к Фуссек
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020