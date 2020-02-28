Драчёв отреагировал на медаль сборной России в смешанной эстафете на ЧЕ
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал завоевание сборной России серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). За команду России выступали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
«Достойное выступление нашей команды на чемпионате Европы! Второе место в смешанной эстафете! Минск радует нас медалями!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Золото в смешанной эстафете выиграли украинцы, бронза досталась норвежцам. Вчера, 27 февраля, в Раубичах также состоялся супермикст. Россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов заняли шестое место.
29 февраля на чемпионате Европы в Раубичах состоятся спринтерские гонки.
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