Павлова — о трассе на ЧЕ в Раубичах: было бы эффективнее снять лыжи и бежать по траве

Чемпионка Европы в суперспринте Евгения Павлова прокомментировала состояние трассы на проходящем в Раубичах (Беларусь) первенстве континента.

«Трасса очень сильно подразбилась, и снег растаял. На дальней петле вообще невозможно бороться. Просто по колено проваливаешься. Лыжи не держат, уходят в снег, и ты не можешь ничего поделать. Легче снять их и бежать рядом по траве. Наверное, это было бы эффективнее (улыбается).

Разве что подморозит чуть-чуть. Но это тоже ненадолго. Тут около 300 спортсменов. Представьте, что каждый пройдётся по этой трассе.

Сравнить трассу в Раубичах с какой-то другой, на которой мне приходилось выступать? Здесь условия, наверное, максимально некомфортные. Да, натурального снега нет нигде. Но в Раубичи его привезли, насыпали, а сделать ничего не могут. В Тюмени хотя бы есть холодильник, который подмораживает снизу. А здесь под снегом просто асфальт. Естественно, что снег тает.

Но спасибо организаторам за очень большую проделанную трудоёмкую работу и шанс выступать. Мы все здесь в одинаковых условиях, так что боремся», — приводит слова Павловой Sport.tut.by.