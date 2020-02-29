Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Елисеев: никогда не грубил тренерам, не знаю, откуда пошли эти высказывания

Елисеев: никогда не грубил тренерам, не знаю, откуда пошли эти высказывания
Биатлон 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал заявления о его вызывающем поведении. Ранее это отмечали двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Анатолий Алябьев и Дмитрий Васильев.

«Высказывания о том, что я грублю тренерам? Честно говоря, был немного в шоке, жена — тоже. Ничего подобного не было, не знаю, откуда это пошло. Когда узнал, через какое-то время знакомые и друзья стали спрашивать, что я сделал. Потом спросил тренеров, откуда такая информация, но они тоже ничего конкретного не сказали.

Споры с тренерами по поводу тренировочного процесса? Такой диалог у нас есть. У меня есть понимание того, что мне нужно, и собственные наработки. Нет понимания, как физиология действует в плане науки, поэтому у нас симбиоз. Рассказываю об ощущениях, они дают научные объяснения, и у нас получается совместная работа», – приводит слова Елисеева News.ru.

Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020