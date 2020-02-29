Елисеев: никогда не грубил тренерам, не знаю, откуда пошли эти высказывания

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал заявления о его вызывающем поведении. Ранее это отмечали двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Анатолий Алябьев и Дмитрий Васильев.

«Высказывания о том, что я грублю тренерам? Честно говоря, был немного в шоке, жена — тоже. Ничего подобного не было, не знаю, откуда это пошло. Когда узнал, через какое-то время знакомые и друзья стали спрашивать, что я сделал. Потом спросил тренеров, откуда такая информация, но они тоже ничего конкретного не сказали.



Споры с тренерами по поводу тренировочного процесса? Такой диалог у нас есть. У меня есть понимание того, что мне нужно, и собственные наработки. Нет понимания, как физиология действует в плане науки, поэтому у нас симбиоз. Рассказываю об ощущениях, они дают научные объяснения, и у нас получается совместная работа», – приводит слова Елисеева News.ru.