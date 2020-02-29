Елисеев: никогда не грубил тренерам, не знаю, откуда пошли эти высказывания

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал заявления о его вызывающем поведении. Ранее это отмечали двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Анатолий Алябьев и Дмитрий Васильев.
«Высказывания о том, что я грублю тренерам? Честно говоря, был немного в шоке, жена — тоже. Ничего подобного не было, не знаю, откуда это пошло. Когда узнал, через какое-то время знакомые и друзья стали спрашивать, что я сделал. Потом спросил тренеров, откуда такая информация, но они тоже ничего конкретного не сказали.
Споры с тренерами по поводу тренировочного процесса? Такой диалог у нас есть. У меня есть понимание того, что мне нужно, и собственные наработки. Нет понимания, как физиология действует в плане науки, поэтому у нас симбиоз. Рассказываю об ощущениях, они дают научные объяснения, и у нас получается совместная работа», – приводит слова Елисеева News.ru.
- 29 февраля 2020
-
20:05
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
16:45
-
16:32
-
15:16
-
14:58
-
14:26
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:42
-
12:07
-
11:16
-
11:05
-
10:32
-
09:03
- 28 февраля 2020
-
22:45
-
22:14
-
14:15
-
12:58
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:26
-
10:09
-
08:39
-
00:36
- 27 февраля 2020
-
23:44
-
22:51
-
21:28
-
18:45
-
18:33
-
18:17