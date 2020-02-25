Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал слова Дмитрия Васильева о биатлонисте Матвее Елисееве. Двукратный чемпион Олимпийских игр сказал, что Елисеев хамит тренерам, ведёт себя вызывающе и высокомерно.

«Поведение Елисеева – это не просто неуважение к тренерам. Куда они смотрят? Что за тренеры и президент СБР, которые такое допускают? Надо же это всё пресекать! Тренер не может позволять своему спортсмену так высказываться. В СБР надо наводить порядок. Не понятно, что творится в организации: и с тренерским составом, и со спортсменами. Так нельзя. Потом вон оно во что выливается.



Мы такого не знали, чтобы спортсмен грубил Привалову, Пшеницыну или Иерусалимскому. Можно поспорить с тренером по каким-то вопросам, которые сложно решить. Но не грубить. На первый раз отчислили бы со сбора, а потом могли бы поставить вопрос о сборной. Это не говорит о том, что в наше время тренеры были узурпаторами. Это был воспитательный процесс. В первую очередь многое зависит от того, как нас воспитали.



Про Елисеева я много говорил. В Пхёнчхане он сказал: «Нам нужен психолог». Это мне врезалось в память. А для чего нужен тогда тренер, который должен быть одновременно папой, мамой, психологом, руководителем и подругой! Хованцев – хороший парень, но как воспитатель очень слабый. Хованцев – мой давний товарищ. Но должен же быть какой-то внутренний стержень у тренера: сказал — сделал. Думаю, что как спортсмен, Елисеев неплохой. Но, как мне кажется, ему нужен хороший ремень: чтобы правильно умел говорить», — цитирует Алябьева «Спорт день за днём».

На чемпионате мира 2020 года в Антхольце Елисеев не завоевал ни одной медали.