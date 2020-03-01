К. Резцова — о серебре в пасьюте: я не собиралась никому ничего доказывать

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат гонки преследования, которая состоялась на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). Резцова завоевала серебряную медаль, уступив белоруске Елене Кручинкиной 17,6 секунды.
«Я довольна, очень рада. Есть, конечно, то, что разочаровало, но в общем и целом сегодня гонка сложилась хорошо во всех отношениях. Когда я уходила на последний круг, я знала, что впереди и сзади меня примерно на одном расстоянии девочки, и мне нужно как догонять, так и убегать. Я чувствовала, что у меня нет сил уже, буквально, после первой равнины. Мне говорили, что надо потерпеть только этот подъём, потому что дальше я отыгрывала каждый раз у шведки по две секундочки на каждом круге. Я не знаю, откуда взялись эти силы, но, честно говоря, уже настолько хотелось эту медаль. Поэтому с одной стороны немножко злостно, обидно, но больше, конечно, радости, это медаль, какая бы она ни была.
Доказать что-то после «деревяшки» в спринте? Нет, я просто настраивалась отработать на рубеже так же, как вчера, и работать на максимум, выдавать всё, потому что это последняя гонка, последний шанс, который есть. Я не собиралась никому ничего доказывать. Все, кто меня тренирует, люди, находящиеся рядом, всё знают. Кому-то доказывать из зрителей нет смысла. Моя задача была отработать сегодня так, чтобы заработать эту медаль.
Разумеется, я готова бороться за сборную на этапах Кубка мира в марте», – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
- 1 марта 2020
-
18:56
-
18:26
-
18:14
-
17:34
-
17:17
-
16:17
-
16:11
-
15:04
-
13:14
-
12:40
- 29 февраля 2020
-
23:51
-
20:05
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
16:45
-
16:32
-
15:16
-
14:58
-
14:26
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:42
-
12:07
-
11:16
-
11:05
-
10:32
-
09:03
- 28 февраля 2020
-
22:45
-
22:14
-
14:15
-
12:58
-
11:45
-
11:08