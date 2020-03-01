К. Резцова — о серебре в пасьюте: я не собиралась никому ничего доказывать

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат гонки преследования, которая состоялась на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). Резцова завоевала серебряную медаль, уступив белоруске Елене Кручинкиной 17,6 секунды.

«Я довольна, очень рада. Есть, конечно, то, что разочаровало, но в общем и целом сегодня гонка сложилась хорошо во всех отношениях. Когда я уходила на последний круг, я знала, что впереди и сзади меня примерно на одном расстоянии девочки, и мне нужно как догонять, так и убегать. Я чувствовала, что у меня нет сил уже, буквально, после первой равнины. Мне говорили, что надо потерпеть только этот подъём, потому что дальше я отыгрывала каждый раз у шведки по две секундочки на каждом круге. Я не знаю, откуда взялись эти силы, но, честно говоря, уже настолько хотелось эту медаль. Поэтому с одной стороны немножко злостно, обидно, но больше, конечно, радости, это медаль, какая бы она ни была.



Доказать что-то после «деревяшки» в спринте? Нет, я просто настраивалась отработать на рубеже так же, как вчера, и работать на максимум, выдавать всё, потому что это последняя гонка, последний шанс, который есть. Я не собиралась никому ничего доказывать. Все, кто меня тренирует, люди, находящиеся рядом, всё знают. Кому-то доказывать из зрителей нет смысла. Моя задача была отработать сегодня так, чтобы заработать эту медаль.



Разумеется, я готова бороться за сборную на этапах Кубка мира в марте», – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Резцова завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы