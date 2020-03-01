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Драчёв: будем разбираться, в чём причина такого неуважения тренера к К. Резцовой

Драчёв: будем разбираться, в чём причина такого неуважения тренера к К. Резцовой
Биатлон 0

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Кристиной Резцовой. Резцова готовилась к выступлению на чемпионате мира в составе сборной России, но не попала в заявку ни в одной гонке. Позже россиянка отправилась на чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), где завоевала две серебряные медали.

«Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, Виталий Норицын так ни разу и не поставил ни на один старт на чемпионате мира. Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чём причина такого неуважения к спортсменке. Кадровые решения – это уже дальнейшие действия, нужно разбираться, будем делать определённые выводы по работе, которая проходила в этом году», – приводит слова Драчёва ТАСС.

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