Драчёв: будем разбираться, в чём причина такого неуважения тренера к К. Резцовой

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Кристиной Резцовой. Резцова готовилась к выступлению на чемпионате мира в составе сборной России, но не попала в заявку ни в одной гонке. Позже россиянка отправилась на чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), где завоевала две серебряные медали.

«Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, Виталий Норицын так ни разу и не поставил ни на один старт на чемпионате мира. Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чём причина такого неуважения к спортсменке. Кадровые решения – это уже дальнейшие действия, нужно разбираться, будем делать определённые выводы по работе, которая проходила в этом году», – приводит слова Драчёва ТАСС.