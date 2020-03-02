Адвокат: в документах МОК по делу российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, в ходе слушания дела в Спортивном арбитражном суде заявил, что Международный олимпийский комитет представил документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова, сообщает ТАСС. По словам адвоката, о подделке свидетельствуют заключения британских и российских экспертов.

Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

Адвокат также сообщил, что большинство обвинений со стороны МОК было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсации понесённых издержек в 10-кратном размере.

«Безответственность и некомпетентность МОК привели к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесённых расходов, такая серьёзная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально», — сказал Панич.

Двукратная олимпийская чемпионка Зайцева, призёр чемпионата мира Вилухина и призёр чемпионата Европы Романова были лишены серебряных наград эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина была лишена также олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в CAS.