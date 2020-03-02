Фуркад недоволен решением по этапу КМ, который пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на ситуацию с седьмым этапом Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

«Нестыковки из-за коронавируса продолжаются. Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Место, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад (семь дней)…» – написал Фуркад в своём «твиттере».

Пост доступен в официальном «твиттере» Мартена Фуркада.

Ранее стало известно, что этап в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за распространения коронавируса. У трёх граждан Чехии, вернувшихся в страну из Италии, был найден коронавирус.

Этап Кубка мира в Нове-Место состоится с 5 по 8 марта.