Фуркад недоволен решением по этапу КМ, который пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на ситуацию с седьмым этапом Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт без зрителей из-за коронавируса.
«Нестыковки из-за коронавируса продолжаются. Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Место, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад (семь дней)…» – написал Фуркад в своём «твиттере».
Пост доступен в официальном «твиттере» Мартена Фуркада.
Ранее стало известно, что этап в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за распространения коронавируса. У трёх граждан Чехии, вернувшихся в страну из Италии, был найден коронавирус.
Этап Кубка мира в Нове-Место состоится с 5 по 8 марта.
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса
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