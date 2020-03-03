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Зайцева — о допинге: не люблю людей, которые этим занимаются

Зайцева — о допинге: не люблю людей, которые этим занимаются
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в ходе слушания её дела в Спортивном арбитражном суде заявила, что никогда не принимала допинг.

«Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются», — приводит слова Зайцевой ТАСС.

Биатлонистки Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад.

Зайцева, Вилухина и Романова были лишены серебряных наград эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи. Вилухина была лишена также олимпийского серебра за второе место в спринте.

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