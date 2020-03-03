Хованцев прокомментировал слова Фуркада об этапе в Нове-Месте

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал об условиях проживания команды в Нове-Месте, где 5-8 марта пройдёт этап Кубка мира. Ранее стало известно, что соревнования пройдут без зрителей из-за коронавируса.

«Мы живём на стадионе, допуск посторонних лиц сюда ограничен. Это в плане того, какова вероятность контакта с посторонними и заражения. Здесь минимальна. Стоят службы безопасности, которые проверяют въезжающие машины. Без пропусков сюда не попасть», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Хованцев также отреагировал на слова француза Мартена Фуркада о нестыковках вокруг этапа в Нове-Месте. Лидер общего зачёта Кубка мира сказал: «Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Месте, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад».



«Внутри сборной России пока всё спокойно. Если Фуркад высказался, что лучше этап вообще не проводить, то мы будем выступать, так как решение есть», — сказал Хованцев.