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Хованцев прокомментировал слова Фуркада об этапе в Нове-Месте

Хованцев прокомментировал слова Фуркада об этапе в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал об условиях проживания команды в Нове-Месте, где 5-8 марта пройдёт этап Кубка мира. Ранее стало известно, что соревнования пройдут без зрителей из-за коронавируса.

«Мы живём на стадионе, допуск посторонних лиц сюда ограничен. Это в плане того, какова вероятность контакта с посторонними и заражения. Здесь минимальна. Стоят службы безопасности, которые проверяют въезжающие машины. Без пропусков сюда не попасть», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Хованцев также отреагировал на слова француза Мартена Фуркада о нестыковках вокруг этапа в Нове-Месте. Лидер общего зачёта Кубка мира сказал: «Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Месте, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад».

«Внутри сборной России пока всё спокойно. Если Фуркад высказался, что лучше этап вообще не проводить, то мы будем выступать, так как решение есть», — сказал Хованцев.

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