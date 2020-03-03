Романова рассказала, как прошло слушание дела в CAS

Российская биатлонистка Яна Романова поделилась впечатлениями от слушания дела в Спортивном арбитражном суде. CAS рассматривает дела Романовой, Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой, которые были признаны виновными МОК в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Да, решение ещё не вынесено, нам ещё ждать, но я считаю, что мы позицию донесли, мы это сказали, арбитры нас услышали. Я надеюсь, что они примут справедливое решение, мы будем очень этого ждать.

Мечтала выступить перед арбитрами CAS, чтобы по крайней мере донести до них свою позицию. Сегодня было очень тяжело слушать речь обвинительной стороны, потому что всё это похоже на детективную историю. Наверное, я бы посмеялась над всем этим, эти показания казались бы смешными, если бы это не было настолько серьёзно, если бы не отнимались медали Игр, завоёванные многими нашими спортсменами, нами в том числе. Поэтому сейчас стало значительно легче.

Кто хочет мириться с этим решением… Мы более двух лет жили под давлением. Это знали все, это сильно подорвало нашу репутацию. Та Олимпиада – это результат очень долгих и многих тренировок. Это, по сути, вся жизнь. Больше этого я ничего не успела в жизни сделать. Как с этим можно согласиться? Негодование и злость – это очень мягкое высказывание», — цитирует Романову РИА «Новости».

В ходе слушания выяснилось, что в предоставленных МОК документах были подделаны подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова. Биатлонистки в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.