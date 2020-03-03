Адвокат: МОК признал, что в документах по биатлонисткам подделаны подписи Родченкова

Международный олимпийский комитет в ходе слушания дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде признал, что в предоставленных документах подделаны подписи бывшего главы Московской антидопипнговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова. Об этом сообщил адвокат Алексей Панич.
«Мы, посмотрев то, что было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признаётся тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. То есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов», — цитирует Панича ТАСС.
Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.
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