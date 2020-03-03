Адвокат — о подделке подписей Родченкова: это может оказать влияние и на другие дела

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, считает, что во время рассмотрения иска спортсменок в Спортивном арбитражном суде (CAS) может быть создан прецедент. Ранее Панич сообщил, что в документах Международного олимпийского комитета (МОК) подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова были подделаны. На основании показаний Родченкова и выносился обвинительный вердикт. Российские спортсменки были пожизненно отстранены из-за нарушения антидопинговых правил.
«Дело в том, что часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Как в тех, которые уже были рассмотрены, так и в тех, которые рассматриваются или будут рассматриваться в ближайшее время. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что это может оказать влияние и на другие дела», — цитирует Панича ТАСС.
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