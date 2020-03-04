Тягачёв: чтобы разобраться в деле российских биатлонисток, надо вживую увидеть Родченкова

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв поделился мнением о судебном процессе в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассматривающем иски российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Адвокат спортсменок заявил, что в документах, на которых был основан обвинительный вердикт, использовались поддельные подписи информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.
«Есть большие сомнения в том, что господин Родченков вообще жив. Возможно, его подписи, заявления кто-то формирует исключительно в интересах обвинить российских спортсменов. Последний раз мы видели его в фильме «Икар», но непонятно, когда состоялся разговор режиссёра документальной картины с информатором ВАДА. После этого он появлялся на публике в какой-то маске, а в последнее время все заявления делались через его адвоката. Какой-то каламбур. Если CAS действительно хочет разобраться в этом деле, то арбитрам надо вживую увидеть Родченкова, чтобы удостовериться во всех его показаниях. Хотя бы по видеосвязи, но лучше лично», — цитируют Тягачёва «Известия».
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