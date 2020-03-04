Панич: МОК не признал подписи Родченкова поддельными, но мы продолжаем на этом настаивать

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой, рассказал об иске спортсменок, который рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS). Биатлонистки подали иск после того, как их пожизненно дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил. Ранее Панич заявил, что в материалах дела использовались поддельные подписи информатора ВАДА Григория Родченкова. Но эта информация пока не подтвердилась.

«Я не опровергал тот факт, что подписи поддельные. Это СМИ играют с новостями. Мы со своей стороны заявляем, что подписи являются поддельными, но МОК это не признал. Когда у меня спросили про это, я пояснил — МОК подписи поддельными не признал, но мы продолжаем на этом настаивать. CAS принял все документы к рассмотрению, и арбитры должны отразить в своём решении, как они относятся к каждому представленному доказательству.

Документы, подлинность которых мы опровергаем, — это свидетельские показания Родченкова в отношении спортсменов. Это ключевые доказательства по делу. Если подписи подделаны, значит доказательства можно не учитывать при вынесении решения. За большим разбирательством ВАДА и РУСАДА я не слежу так внимательно — с моей точки зрения, оно не затрагивает дело наших биатлонисток. Решение ожидаем в течение нескольких недель», — цитирует Панича Sport24.