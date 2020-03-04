Адвокат: вопрос, касающийся подписи Родченкова, — это не единственный наш довод

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, рассказал об аргументах защиты в Спортивном арбитражном суде. Российские спортсменки пытаются оспорить пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ранее Панич сообщил, что в материалах дела присутствуют поддельные подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Мы ожидаем решения. Хочу сразу ответить, что вопрос, касающийся подписи Родченкова, — это не единственный наш довод. Ещё до того, как возник этот вопрос, мы всегда рассчитывали на то, что спортсменки будут оправданы CAS на основании других доказательств, которые были нами собраны. Однако вопрос по подписям возник накануне судебного заседания. Мы заявили о поддельности подписей и рассчитываем на то, что это также будет учтено в предстоящем решении CAS, которое можно ожидать в течение ближайших нескольких недель», — приводит слова Панича «RT на русском».