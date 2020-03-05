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Глазырина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Глазырина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла третье место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победу одержала шведка Ингела Андерссон. Второй результат продемонстрировала представительница Франции Каролин Коломбо.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи
Женщины. Спринт
1. Ингела Андерссон (Швеция) — 20.40,9 (0).
2. Каролин Коломбо (Франция) — +4,5 (0).
3. Екатерина Глазырина (Россия) — +4,7 (0)...
10. Виктория Сливко (Россия) — +57,5 (2)...
12. Валерия Васнецова (Россия) — +1.08,4 (1)...
24. Полина Шевнина (Россия) — +1.55,4 (1)...
31. Анастасия Поршнева (Россия) — +2.10,7 (3).

В первой спринтерской гонке, которая состоялась в Раубичах вчера, 4 марта, победила шведка Элизабет Хёгберг. Лучшая из россиянок, Валерия Васнецова, стала 10-й.

Васнецова — 10-я в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
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