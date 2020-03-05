Романова сообщила подробности разбирательства CAS по делу Зайцевой

Российская биатлонистка Яна Романова раскрыла подробности слушаний, которые прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о пожизненной дисквалификации Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. Спортсменки были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В допинг-пробах Ольги Зайцевой, взятых после Олимпиады, были обнаружены следы двух разных ДНК. Романова сообщила, что в CAS этот результат признали ошибкой экспертов.

«До Олимпиады в Сочи Ольга уже была двукратной Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех её спортивных заслуг.



И для чего ей, успешной спортсменке и женщине участвовать во всей этой «detective story», в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб! Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем!



Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов, оказывается! Можете себе представить? Ошибка!



Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма: «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!» – написала Романова на своей странице в «Инстаграме».

Пост доступен в официальном "инстаграме" Яны Романовой.