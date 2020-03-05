Романова сообщила подробности разбирательства CAS по делу Зайцевой

Российская биатлонистка Яна Романова раскрыла подробности слушаний, которые прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о пожизненной дисквалификации Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. Спортсменки были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В допинг-пробах Ольги Зайцевой, взятых после Олимпиады, были обнаружены следы двух разных ДНК. Романова сообщила, что в CAS этот результат признали ошибкой экспертов.
«До Олимпиады в Сочи Ольга уже была двукратной Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех её спортивных заслуг.
И для чего ей, успешной спортсменке и женщине участвовать во всей этой «detective story», в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб! Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем!
Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов, оказывается! Можете себе представить? Ошибка!
Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма: «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!» – написала Романова на своей странице в «Инстаграме».
Пост доступен в официальном "инстаграме" Яны Романовой.
- 5 марта 2020
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49
-
09:10
-
08:42
- 4 марта 2020
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:04
-
14:56
-
13:39
-
12:47
-
12:05
-
11:05
-
10:45
-
10:36
-
10:35
-
09:57
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:11
- 3 марта 2020
-
22:25
-
20:00
-
19:05
-
17:39
-
17:30
-
17:24
-
17:19
-
16:56