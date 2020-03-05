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Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей в показаниях против россиянок

Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей в показаниях против россиянок
Биатлон 0

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, отреагировал на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинговым делам Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

«Последняя защита России по делу её допинговых преступлений является безумной. Они абсолютно нелепо утверждают, что письменные показания допинг-преступлений российских спортсменов являются подделкой.

Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей.

Будьте уверены, заявления доктора Родченкова являются его собственными, и он подтвердил каждое своё слово под присягой», — цитирует Уолдена Inside the Games.

Адвокат: вопрос, касающийся подписи Родченкова, — это не единственный наш довод
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