Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей в показаниях против россиянок

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, отреагировал на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинговым делам Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.



«Последняя защита России по делу её допинговых преступлений является безумной. Они абсолютно нелепо утверждают, что письменные показания допинг-преступлений российских спортсменов являются подделкой.



Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей.



Будьте уверены, заявления доктора Родченкова являются его собственными, и он подтвердил каждое своё слово под присягой», — цитирует Уолдена Inside the Games.

Адвокат: вопрос, касающийся подписи Родченкова, — это не единственный наш довод