Хованцев объяснил отсутствие Мироновой в спринте на этапе в Нове-Месте
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, почему в состав команды на спринтерскую гонку в Нове-Месте вошла Ульяна Кайшева, а не Светлана Миронова.
«Девушки заболевали. Могла понадобиться замена Куклиной или Мироновой. Или обеих сразу. Вызвали Кайшеву, Куклина в итоге смогла бежать, Миронова нет», — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».
Кайшева в спринтерской гонке заняла 86-е место, допустив шесть промахов.
Хованцев также ответил на вопрос о том, удалось ли российским биатлонисткам перезагрузить головы после чемпионата мира в Антхольце.
«Вопрос, который больше касается Логинова. На тренировках он в своих кондициях, в обычном состоянии. Остальное увидим в гонках», — сказал Хованцев.
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