Хованцев объяснил отсутствие Мироновой в спринте на этапе в Нове-Месте

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, почему в состав команды на спринтерскую гонку в Нове-Месте вошла Ульяна Кайшева, а не Светлана Миронова.

«Девушки заболевали. Могла понадобиться замена Куклиной или Мироновой. Или обеих сразу. Вызвали Кайшеву, Куклина в итоге смогла бежать, Миронова нет», — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».

Кайшева в спринтерской гонке заняла 86-е место, допустив шесть промахов.

Хованцев также ответил на вопрос о том, удалось ли российским биатлонисткам перезагрузить головы после чемпионата мира в Антхольце.

«Вопрос, который больше касается Логинова. На тренировках он в своих кондициях, в обычном состоянии. Остальное увидим в гонках», — сказал Хованцев.