Наказанная за допинг биатлонистка Херрман снова победила. Пора звать полицию?

Коронавирус очистил трибуны

Атмосфера на этапе Кубка мира в Нове-Место поражает даже болельщиков со стажем, уверенных, что видели в биатлоне всё. Из-за набившего оскомину коронавируса организаторы соревнований решили перестраховаться и закрыть зрителям доступ на стадион. У многих спортсменов подобное решение вызвало недоумение, но призывы перенести соревнования боссами Международного союза биатлонистов услышаны не были.

В итоге биатлонистам пришлось выступать на абсолютно пустой арене. Первыми очутиться в антураже какой-нибудь компьютерной игры про жизнь после апокалипсиса выпало участницам женского спринта, среди которых были и пять россиянок: Куклина, Юрлова-Перхт, Старых, Резцова и Кайшева. Пожалуй, такой позорный биатлон с радостью будут вспоминать только призёры.



И победительница, которую никто не спросит о допинге.

Херрман удивила стрельбой

По воли жребия первой погрузиться в непривычную гоночную тишину предстояло нашей Ларисе Куклиной. На «лёжке» Лариса допустила один промах, но сильный ветер вынуждал соперниц ошибаться, оставляя россиянке шансы на высокое место. Однако по дистанции Куклина шла небыстро, и уже на втором рубеже её настигла Денизе Херрман, стартовавшая на минуту позже. Лариса снова не закрыла одну мишень, а вот быстроногая представительница Германии была на удивление точна, сделав солидную заявку на победу.



Среди основных фавориток составить конкуренцию Херрман смогла только Тириль Экхофф. Ко второй стрельбе норвежка подошла лидером, но сразу две ошибки уничтожили её шансы на первое место. Не совладали с ветром Вирер, Тандреволд и Бреза. Один промах оставлял надежду на пьедестал шведке Ханне Эберг, но сначала её отодвинула Экхофф, а затем и хозяйка этапа Маркета Давидова, также допустившая одну ошибку на рубеже.



Интрига в борьбе за победу замаячила после идеальной стрельбы Анаи Бескон. На последнем круге соперничать с Херрман француженка не смогла, зато удержала преимущество над Давидовой.

Биатлон оставили без зрителей. А надо было отменять совсем – спортсмены под угрозой! Фуркад и другие биатлонисты негодуют. И кому вообще нужен такой спорт?

Юрлову-Перхт подвели промахи

Старта второй россиянки пришлось ждать больше 10 минут. Екатерина Юрлова-Перхт очень здорово выглядела на трассе и при чистой стрельбе могла рассчитывать на медаль, но вместо этого по разу зашла на штрафной круг. Другая опытная россиянка, Ирина Старых, не сумела правильно разложить силы по дистанции. После медленного первого круга и пяти точных выстрелов из положения лёжа Ирина взвинтила скорость, что обернулось для неё тремя промахами на «стойке».



Ещё хуже дела обстояли у Кристины Резцовой. Биатлонистка, так и не получившая шанса на чемпионате мира, дала понять, что тренеры были правы. На «лёжке» Кристина попала лишь раз, а затем допустила промах и на «стойке». Пятая представительница России Ульяна Кайшева в своём дебютном старте в текущем сезоне Кубка мира ушла на трассу только 86-й, поэтому для высокого результата должна была стрелять без промахов. К сожалению, первые же два выстрела Ульяны прошли мимо цели. А «стойка» и вовсе превратилась для неё в кошмар – четыре промаха.

Нелепый биатлон при пустых трибунах. И кому вообще нужен такой спорт?! Гонка, которой лучше бы не было. Женский спринт на этапе Кубка мира в Чехии превратился в фарс.

Пора звать полицию к Херрман?

Никому из биатлонисток, стартовавших во второй части протокола, замахнуться на пьедестал не удалось. Одним из главных сюрпризов спринта стало уверенное выступление финки Мари Эдер, которой до третьей позиции не хватило меньше 10 секунд. Интересно, что Юрлову-Перхт, финишировавшую 11-й, никто опередить так и не смог. Неплохим следует признать и результат Куклиной, ставшей 16-й. Ирина Старых с трудом попала в очковую зону, а вот Кристина Резцова и Ульяна Кайшева наверняка хотят забыть спринт как страшный сон. Тем более этап Кубка мира в Нове-Место действительно легко принять за ночной кошмар.



А вот для Херрман странная атмосфера оказалась счастливой. Немка показала редчайшую для себя чистую стрельбу и очень уверенно одержала победу. Интересно, будут ли её теперь спрашивать о дисквалификации за допинг в 18-летнем возрасте? А что по этому поводу думают братья Бё и незабвенный Самуэльссон? И главное, стоит ли теперь Херрман ждать визита чешской полиции с утра пораньше, как это произошло на чемпионате мира с нашим Александром Логиновым?

«Всем пора заткнуться по теме Логинова». Херрман, а не чистый спорт Херрман купают в славе, а Логинова в нечистотах. При этом они оба попадались на допинге. Как тут не поверить в намеренную травлю?

Да вы что! Она же отбыла своё наказание и имеет полное право выступать в приличном обществе. Она же не Логинов. Как же надоели эти двойные стандарты в биатлоне!