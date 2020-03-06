Пидгрушная — об этапе в Нове-Месте без зрителей: украинцы прорвались, в лесочке кричат

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Она заняла 49-е место, допустив три промаха.

«Я бежала и чувствовала, что полностью вымотана. Последние три дня самочувствие никакое. Стрельба не шла, плюс я на „стойке“ попала в порыв ветра — боролась с ним, но всё равно промахнулась первыми двумя. Думала, будет ещё больше ошибок. Трасса тут хорошая, классная, интересная. Просто снег сейчас такой — нет скоростной лыжни, и, конечно, это усложняет гонку», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Елена также сообщила, что во время гонки видела украинских болельщиков. Ранее чешские власти из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение провести этап в Нове-Месте без зрителей.

«Честно говоря, мне от отсутствия болельщиков на трибунах было ни холодно, ни жарко. Наши украинцы всё равно прорвались — стоят там в лесочке, кричат и поддерживают через сетку. Ощущения, как обычно, с болельщиками. Плюс на трассу выходят все тренеры, весь сервис — и наш, и других команд. Всё равно публика есть, по дистанции ведут, информацию дают. Конечно, с пустыми трибунами ощущение, что чего-то не хватает. Вот финишировала и думала: сзади там Вирер едет, раньше трибуны бы уже взорвались, а сейчас — тишина. Непривычно, конечно", — сказала Пидгрушная.

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